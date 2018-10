PAN: "Andrés Manuel López Obrador es nocivo para México"

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es "nocivo para México", por lo que buscará hacer un frente con el sector empresarial y con organismos de la sociedad civil, en contra de que el Nuevo Aeropuerto sea en Santa Lucía y no en Texcoco.

El presidente nacional de blaquiazul, Marcelo Torres Cofiño, sostuvo que como ya lo habían anunciado, irán legalmente en contra de la consulta que se realizó el fin de semana sobre el proyecto aeroportuario, y la cual fue un factor decisivo para que López Obrador desistiera de continuar con la obra en Texcoco, como ocurre actualmente.

Exploraremos las acciones legales a efecto de seguir ante este gran atropello. López Obrador no puede convertirse en un dictador, esta encuesta no tiene ninguna validez. Nosotros habremos de hacer una gran lucha con los organismos de la sociedad civil y sectores empresariales que no coincidan con este atropello. Andrés Manuel es nocivo para México, es una amenaza", expresó.