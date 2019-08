PAN: "Pondrán amparos individuales y colectivos para la ley Garrote"

Ciudad de México.- Para Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN). Señaló que la llamada “Ley Garrote” que considera penas de hasta 20 años de prisión a quienes realicen manifestaciones, marchas o bloqueos en Tabasco, “criminaliza las protestas” en el Estado.

Cortés señaló que, a diferencia de la ampliación de mandato en Baja California con la llamada “Ley Bonilla”, en esta situación “el partido no tiene interés jurídico porque no se trata de un asunto electoral y como institución política no tenemos interés jurídico”.

El líder panista, Marko Cortés, ante esta problemática señaló que pondrán “a disposición en su portal amparos individuales y colectivos para que defiendan sus garantías constitucionales”.

Acción Nacional va a poner a través de su portal de internet amparos individuales y colectivos en favor de los tabasqueños que quieran defender sus garantías constitucionales. Nosotros lo pondremos a disposición de todos aquellos simplemente para que lo bajen, lo llenen y sea presentado ante las autoridades correspondientes”, indicó.

Reconoció que en el PAN están a favor de que se regulen las marchas, dijo que están en contra de que “se repriman y se criminalicen, porque manifestarse es un derecho constitucional”.