PAN advierte que la revocación de mandato no será aprobada en el Senado

Ciudad de México. - Mauricio Kuri, coordinador parlamentario del PAN en el Senado aseguró que la inciativa de revocación de mandato no será aprobada.

Mauricio Kuri criticó que con la iniciativa se polariza al país y que Morena argumente que quieren ahorrar dinero al ponerla en la boleta de las elecciones federales.

La Cámara de Diputados el día de ayer, aprobó las reformas a la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular que, en caso de ser ratificadas por el Senado y los congresos locales, permitirán al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecer en las boletas electorales en 2021.

Otros de los que hicieron su opinión fue el senador Miguel Ángel Osorio Chong ya que indicó que la bancada del PRI rechaza el proyecto, debido a que busca beneficiar a Morena.

El exsecretario de Gobernación aclaró que no están en contra de la iniciativa, sino en que sea durante las elecciones federales del 2021.

No estamos en contra de la revocación de mandato pero no en este sentido , no en la forma en que se mandó, no pude ser en el mismo año de la elección federal, que se haga en un año diferente”, comentó.