PRD: "El Comité de Ética en la Cámara Baja no cumple con sus funciones"

Ciudad de México.- Antonio Ortega, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, criticó recientemente que el Comité de Ética, órgano encargado de mantener el respeto y el orden en las sesiones en el recinto legislativo, no cumple correctamente con sus funciones. Ello, debido a que no ha puesto ninguna sanción a lo largo de la actual administración, a pesar de los conflictos en el Congreso.

Desafortunadamente nos encontramos ante un Comité que no es convocado y que no cumple con sus funciones. En lo que va del presente Gobierno no ha puesto ninguna sanción a ningún legislador, pese a que se han presentado muchos conflictos", dijo.