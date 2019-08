PRD pide a Alcalde aclarar actos de corrupción del programa para jóvenes

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, tendrá que comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los supuestos casos de corrupción, subejercicio presupuestal e incumplimientos del programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, así lo informó la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Claudia Reyes Montiel.

La diputada federal vinculó a Luisa María Alcalde ante la Comisión Permanente para que informe de los señalamientos de corrupción en Jóvenes Construyendo Futuro, que fueron realizados en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Como lo hemos dicho antes, todo esto es una muestra clara de que el programa no cuenta con un diseño claro ni metas definidas; no fue pensado y se lanzó sin medir sus implicaciones y, como consecuencia de ello, ahora no tenemos enfrente más que malos resultados de esta política”, recalcó.