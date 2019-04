PRD presenta ley de amnistía para mujeres encarceladas por aborto

Ciudad de México.- Omar Ortega Álvarez, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa que expide la Ley de Amnistía en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto en Territorio Mexiquense. El objetivo de la ley es que las mujeres que hayan sido encarceladas por el delito de aborto obtengan su libertad.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las entidades federativas con más denuncias por aborto son Ciudad de México con 894 casos, Baja California 878, Veracruz 416, Nuevo León 339 e Hidalgo con 207. Mientras que 228 personas fueron sentenciadas por la misma causa. En este rubro los primeros lugares son el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo.

Durante el primer bimestre del 2018 se inició un procedimiento penal a 19 mujeres mexiquenses por haber interrumpido su embarazo.

La maternidad debe ser una decisión y no una obligación, algo que concierne a las mujeres decidir con toda la información y los apoyos institucionales necesarios para garantizar su salud, vida e integridad. Mientras eso se logra en nuestra entidad, no podemos seguir criminalizando a las mujeres más vulnerables que deciden interrumpir su embarazo, o las que no lo planean”, señala Ortega Álvarez.