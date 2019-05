PRI advierte crisis económica en México por el proyecto de refinería de AMLO

Ciudad de México.- El proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, le puede costar a Petróleos Mexicanos el grado de inversión y que podría colocar al país en una situación económica difícil, advirtió el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Aseguró que es necesario señalar los riesgos que existen en el proyecto por el propio bien del Gobierno y para beneficiar a México.

Ochoa Reza adelantó que propondrá que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados fiscalice el proyecto.

Enrique Ochoa Reza dijo que la Comisión de Energía del Poder Legislativo tiene la obligación de acompañar el proyecto que no tiene ni pies ni cabeza.

El proyecto no ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, no han hecho públicos los estudios de ingeniería básica, de impacto ambiental, ni los cálculos financieros que acrediten sea posible o rentable; es un proyecto que a la fecha no tiene pies ni cabeza”, destacó.