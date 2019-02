Partidos de oposición no ceden en tema de aprobación de la Guardia Nacional

Ciudad de México.- En el Senado, el bloque de oposición de cuyos votos depende la aprobación de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, reafirmó que el proyecto debe modificarse para incluir los principios de constitucionalidad, convencionalidad y respeto a los derechos humanos.

Ante ello, el coordinador de Morena, que lleva diálogos uno a uno con los senadores del PRI, PAN, PRD y MC, sin alcanzar aún el consenso que necesita, dijo que gestiona acuerdos con apertura y disposición al diálogo, como lo muestra el ejercicio de parlamento abierto que concluye este viernes.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en entrevista al salir de la Asamblea General de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dejó en claro que se espera de Morena en el Congreso la aprobación de la iniciativa original del presidente.

Nosotros queremos que se apruebe la Guardia Nacional exactamente en los términos que fue mandada la iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados, que ahí la manejaron y le hicieron ajustes. Nosotros queremos retomar el original en el Senado", afirmó Sánchez Cordero.

La posición de la Secretaría de Gobernación (Segob) se conoce en el Senado, y en el parlamento abierto que, este jueves, realizó su cuarta jornada, donde se expresan puntos de vista sobre la Guardia Nacional.

En la mesa participaron, a favor de esta figura, los gobernadores de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo estar convencido de que "la creación de la Guardia Nacional es la única opción en este momento para hacer frente a la situación de emergencia que atraviesa nuestro país en materia de seguridad". Astudillo Flores fijó postura y dijo que la Guardia Nacional debe tener mando civil, ya que "el jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, quien es un civil, no es un militar, no es un naval, no es un policía Federal".

En el Senado, este viernes se desahogará la última jornada de audiencias públicas en formato de parlamento abierto, donde se expresa la diversidad de posiciones al respecto. El sábado se realizarán las conclusiones, que serán materia de trabajo en la redacción del predictamen, el cual será discutido el lunes en comisiones unidas.

El Senado de la República en audiencia pública

Un acuerdo de coordinadores senatoriales, abrió el proceso de parlamento abierto una semana y así llevar el tema a debate y votación en el pleno, eventualmente, el jueves, como plazo fatal.

Miguel Ángel Mancera (PRD), Mauricio Kuri (PAN) y Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), así como Clemente Castañeda (MC) subrayaron la disposición de sus grupos a que haya Guardia Nacional, pero con mando civil indiscutible, una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil y académicos participantes en el parlamento abierto.

Acción Nacional está de acuerdo en que la reforma constitucional incluya una temporalidad de cuatro años para que el Ejército realice actividades de seguridad pública, lo cual considera sería una "militarización constitucional".