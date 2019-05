“Pejezombie” para los seguidores de AMLO: Así llaman a Fernández Noroña

Ciudad de México.- Te imaginas apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que personas que no están a favor del Gobierno te reclamen por su apoyo, así le paso al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña en el aeropuerto de la Ciudad de México, una mujer lo increpó y lo llamó “pejezombie”.

Leyendo tranquilamente mi libro antes de abordar el avión, y esta mujer me dice pejezombie”, exhibió en su cuenta de Twitter el legislador.

El señalamiento desató la molestia del diputado Federal por lo que decidió encararla y se dio a la tarea de defender al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, en un video compartido por Fernández Noroña, se observa que el diputado le dice a la mujer: “Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quién sea, no me acerco a decirle ninguna majadería (...) usted me dice 'pejezombie', a cuenta de qué”.