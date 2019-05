¿Pierde el piso Noroña? “Yo no trato con empleados” Al protestar en Twitter

Ciudad de México.- Tal parece que desde que le una señora le dijo "pejezombi" el diputado Gerardo Fernández Noroña ha estado en el 'ojo del huracan', el día de ayer se manifestó en las intalaciones de Twitter porque su cuenta estaba bloqueada.

Pero no fue todo en un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el diputado Fernández Noroña cuando asisitió a reclamar, y se muestra a un trabajador que lo atiende y le pregunta: “¿a qué viene?”. Ante esto, el diputado le responde que va a reclamar y le exige que no se pusiera como "si fuera el dueño", pues él era un empleado y que él no trataba con empleados.

Vengo a hacer una protesta, si a ti no te gusta porque eres un empleado que piensas que te van a descontar de tu salario entonces no te pongas como si fueras el dueño, eres un empleado”, expresó el diputado al empleado.

Después de esto, Noroña agrega: “cuando venga el dueño, me avisas, yo no trato con empleados”.

#Noroña @fernandeznorona Siempre acusa de clasistas a quienes lo increpan con fundamentos y argumentos válidos. Pero, ¿no es clasismo tratar de denigrar a un "empleado" porque no se trata del dueño? "no trato con empleados". Das asco #LadyPeje pic.twitter.com/lvbU8bf6Nk — NoMeLlamoJavier���� (@AndoChido_) 21 de mayo de 2019