Poniatowska rechaza que exista la prensa 'fifí'; aplaude el inicio de la 4T

Ciudad de México.- Esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo su primera asistencia por la escritora Elena Poniatowska quien rechazó que exista la prensa 'fifí', como ha catalogado el mandatario.

En su primera asistencia a una conferencia mañanera en Palacio Nacional, se le preguntó a la periodista si coincide con las descalcificaciones del primer mandatario, a lo que respondió:

No, ¿por qué? La prensa es la más 'chambeadora' que hay, mañaneros", respondió la periodista después que le preguntaran sobre si coincide con las descalcificaciones del primer mandatario.

La escritora llegó a las 6:55 horas al Salón Tesorería en compañía de su familia, sin invitación alguna, más que por la curiosidad de observar la relación del primer mandatario con la prensa.

No estoy invitada, no tengo invitación, bueno, me invita mi curiosidad”, destacó.