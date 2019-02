Popularidad de AMLO aumenta por el combate al huachicol

Ciudad de México.- La acción de Gobierno con mayor aprobación entre la población durante el último mes es el combate al huachicol, con un 80 por ciento de opiniones a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero, el combate al robo de hidrocarburo sólo generó 12 por ciento de opiniones reprobatorias de las personas consultadas telefónicamente por ese medio.

Las conferencias matutinas del presidente también fueron bien recibidas, pues el 72 por ciento de la población aprobó su realización y el 8 por ciento opina negativamente.

Sobre la explosión en Tlahuelilpan, por la que han muerto 128 personas, el 65 por ciento opinó que la emergencia se manejó de manera correcta y el 20 por ciento difiere y consideró que fue un manejo deficiente.

El 64 por ciento de las personas consultadas aprobó la idea del Gobierno Federal de subastar autos de lujo y aviones que se usaban en el anterior Gobierno y el 12 por ciento desaprobó esta medida.

A casi un mes de los bloqueos ferroviarios por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, poco más de la mitad de la población encuestada, el 56 por ciento, consideró que se ha manejado el asunto de manera positiva, en tanto que el 15 por ciento opinó que puede realizarse de otra manera.

También un poco más de la mitad de los consultados, el 54 por ciento, aprobó que el Gobierno federal decidiera mantener una postura de no intervención frente a la crisis política de Venezuela y el 17 por ciento consideró que no reconocer a Juan Guaidó como presidente no es positiva.

Las dos preguntas que generaron menor aprobación entre la población fueron las del tema magisterial y los temas de política exterior, sobre Venezuela específicamente, pero ambas rebasan la cifra media del 50 por ciento, pero en el último caso la política no intervencionista generó también incertidumbre, pues el 29 por ciento de la población encuestada no se pronunció al respecto.