Por altos índices de violencia, AMLO es confrontado por habitantes de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Habitantes del estado de Oaxaca, confrontaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de negarse de enviar al Ejército hacia la entidad.

Con la frase “el fuego no se apaga con el fuego”, el mandatario afirmó que no enviaría enfrentaría la violencia con la misma estrategia.

Tras estas declaraciones, el morenista fue interceptado por un grupo de pobladores del lugar, los cuales de manera enérgica le solicitaron apoyo-

No se dialoga con los agresores. Se garantiza un derecho inmediato. Manden al Ejército inmediatamente. No tenemos armas. El Ejército no se usa para reprimir al pueblo”, respondió AMLO.