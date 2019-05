¿Por qué AMLO estará ausente en la celebración del 5 de mayo en Puebla?

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación del gobierno poblano para asistir a la conmemoración de la batalla del 5 de mayo debido a que hay un proceso electoral en curso.

El mandatario enviará en su representación a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó en conferencia de prensa.

No puede estar (en Puebla) porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales, cuando haya elecciones", sostuvo.