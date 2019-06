Por segunda vez juez suspende la obra del aeropuerto de Santa Lucía

Ciudad de México.- El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, prohibió al Gobierno federal ejecutar por tiempo indefinido trabajos en del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta en tanto no se liberen las autorizaciones y permisos tanto en materia ambiental y arqueológica.

Con esta medida, el juez busca proteger el medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y/o paleontológico ubicados en la zona, señaló el portal Mexicanos contra la corrupción e impunidad.

El juez Agustín Buenrostro Massieu otorgó la suspensión definitiva, partiendo de la base relativa a la protección del medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y/o paleontológico en la zona en donde se construirá el proyecto alternativo aeroportuario.

Esta es la segunda resolución judicial que ordena la suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La primera se dio a conocer el 4 de junio, la cual, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tenía sentido, pues “no hay obras todavía”.

En ambas, el colectivo #NoMásDerroches estuvo involucrado:

Recurriremos a la vía legal en cualquier otro proyecto que conlleve impacto ambiental o posibles violaciones a los derechos humanos”, señalaron.

No habrá afectación a patrimonio por Santa Lucía https://t.co/284a3E8arl — Aeropuerto Internacional Santa Lucia (@AISL_mx) June 6, 2019

Esta medida no prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados en párrafos que anteceden.