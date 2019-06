Recibe Barbosa constancia acreditadora como gobernante electo de Puebla

Puebla, Puebla.- El candidato para la gubernatura en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta recibió su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Puebla.

La reconciliación es la aplicación de la ley, no la exoneración, que no se confunda, que la reconciliación no significa el olvido de todo, la gente quiere saber la verdad y que se aplique la ley", sentenció.