Revocación de mandato en México tiene rechazo total de la oposición

Ciudad de México.- La minuta que crea en la Constitución la figura de revocación de mandato, impulsada por Morena, enfrenta un rechazo total en la oposición en el Senado de la República, con el fin de evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparezca en boletas durante la elección federal intermedia de 2021.

Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requiere de las dos terceras partes de la votación del pleno de la Cámara Alta, es decir, mayoría calificada de 85 votos de los 128 posibles.

La oposición conformada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) ha expresado estar a favor de la revocación de mandato, pero no apoya la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la cual pretende que el presidente López Obrador aparezca en la boleta electoral el mismo día de las elecciones intermedias en 2021.

De acuerdo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, su bancada irá con el dictamen tal y como lo avalaron los diputados, sin modificar ni una coma, aun cuando eso implique que no pase en el pleno, pues para ello necesita 85 votos, y contando a sus aliados del PT, PES y PVEM, apenas logra 76 sufragios, por lo que le faltarían nueve para alcanzar la mayoría necesaria.

La oposición ha advertido que el senador Monreal Ávila buscará los votos en lo individual para no negociar con ellos, esperando que alguno que otro senador panista, perredista, priista o de MC le den su apoyo.

El bloque opositor plantea que se haga la consulta de revocación, pero no en julio de 2021, sino en otra fecha, como diciembre de ese año, y que no sea el Presidente quien realice la pregunta para evitar amañar el proceso.

El dictamen avalado por Morena, PRI, PES y PT en la Cámara de Diputados establece el procedimiento de revocación de mandato para el Presidente de la República, gobernadores y el jefe del Gobierno de la Ciudad de México. El Dictamen.

La revocación del mandato del Presidente de México será convocada por el Congreso de la Unión a petición del jefe del Ejecutivo federal, con el voto equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras.

También los ciudadanos podrán solicitarlo, siempre y cuando sean en número, el equivalente al menos a 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores; con la excepción de que la petición debe ser ante el Congreso de la Unión, que a su vez deberá avalar por la mayoría de cada cámara (Diputados y Senadores) la solicitud.

La revocación de mandato se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura en turno, y la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales.

El pasado martes, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que “la discusión de la minuta será en parlamento abierto, a n de escuchar a todas las voces de la sociedad y a la oposición”.

El morenista se comprometió a intentar conseguir, por la vía racional y del consenso, los votos que se requieren para obtener la mayoría calificada. En contraparte, el vicecoordinador del PAN, Erandi Bermúdez, anunció que votarán en contra de la minuta, porque no están a favor de un Jefe del Ejecutivo federal que vele sólo por sus intereses y no por el bienestar de los mexicanos: “El Presidente no debe meter las manos en las elecciones intermedias para generar el efecto cascada de manera tendenciosa en favor de Morena”.

Los gobernadores del blanquiazul respaldaron la postura de la bancada panista mediante su cuenta de redes sociales: “Los integrantes de la Asamblea de Gobernadores del PAN coincidimos y apoyamos la posición de los senadores de no respaldar la propuesta de revocación en sus términos, tampoco la fecha y procedimiento propuesto por el Ejecutivo federal”.

El líder de la fracción del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que su bancada votará en contra porque ven una intervención directa en los procesos electorales por parte del Jefe del Ejecutivo federal.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, armó que como viene el dictamen “no es factible” acompañarlo, pues tiene varios puntos negativos en torno a la contienda electoral de 2021, como el hecho de que no hay equidad, y adelantó que habrá un bloque opositor. Samuel García, de MC, dijo que “a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado de la República sí hay un contrapeso, y por eso no va a pasar el proyecto”.