Ricardo Anaya no buscará volver como presidente del PAN

Ciudad de México.- Santiago Creel, excoordinador en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, dijo que éste no buscará volver a la dirigencia del partido, aunque seguirá cerca de su estructura.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados de la elección del 1 de julio. Durante la campaña ya tenía la de idea de si los resultados no le favorecían, estar cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, dijo Creel.

Damián Zepeda, actual dirigente del PAN, también dijo que Anaya no retomará el mando panista.

“Yo siempre fui cuidadoso, porque creía que era su decisión y tema de él decirlo; pero la verdad de las cosas es que desde antes de la elección, él siempre manifestó al equipo, y a mí en lo personal, que no, que tomó su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia”, dijo Zepeda.

Siete gobernadores y más de 30 panistas, en su mayoría diputados federales, señalaron que es necesario refundar al PAN, y rechazaron que luego de perder la elección, Ricardo Anaya regrese a dirigir este partido.

En una carta, los panistas manifestaron que la jornada del domingo 1 de julio, cuando el 53% de electores votaron por López Obrador, significó para el PAN “la mayor derrota desde que se celebran elecciones competidas en México”.

Por ello, miembros del blanquiazul en estados como Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco, entre otros, exigieron a Anaya, Zepeda y su equipo que “deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido”.

Anaya pidió licencia como presidente del PAN para contender como candidato presidencial del Frente PAN, PRD y MC. Ricardo no buscará contender nuevamente por la presidencia del partido y se dedicará a la academia.

En tanto Zepeda dejará la dirigencia para ocupar el escaño que obtuvo en el Senado.