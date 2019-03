Ricardo Monreal pide posponer elección de ministra de la SCJN

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que solicitó a la Mesa Directiva posponer la elección de la nueva ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la falta de consenso.

Aún no tengo construida la mayoría calificada, soy franco, quiero hacer un espacio mayor de aquí al martes para intentarlo subir al pleno. Tengo dificultades, no me dan los números, es la verdad, hay quienes no quieren aprobar a ninguna de las tres, y hay grupos que están divididos, lo veo difícil", expresó.