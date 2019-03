Ricardo Sevilla: "Hay una mafia en el poder, una mafia cultural e intelectual"

Ciudad de México.- Ricardo Sevilla, editor y literato explicó que fue el encargado de la redacción de un diccionario de oprobios Algo vergonzante o digno de reproche con el que intentaron revivir frases que lo mostraron como intolerante en campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

El historiador declaró que formó parte de la trama Coppel-Krauze para dañar la imagen del candidato a la Presidencia de la República por coalición Juntos Haremos Historia.

Estos tipos de ataques fueron memes, videos donde su trabajo fue buscar que los cerebros de la operación tuvieran datos para seguir atacando a López Obrador.

Sevilla señaló que fue Fernando García Ramírez quien utilizó el diccionario en su columna del 21 de mayo de 2018 en El Financiero bajo el título La República del Insulto, días después fue retomada por Gabriel Zaid en Reforma.

Estas fuerón algunas declaraciones del literario respecto sobre la campaña contra Andrés Manuel López Obrador:

Uno de los objetivos principales de Ricardo Sevilla es desenmascarar a uno de los grandes de la literatura mexicana que es Enrique Krauze.

El escritor aseguró que aún hace falta mucho por conocer, hay demasiado detrás de esto. Invitó a que otras personas que formaron parte de la operación se atrevan a dar la cara, a hablar con los medios.

He recibido muchos correos y mensajes en donde quieren aportarme algunas cosas pero 'off the record'. Yo los he invitado a que busquen los medios que quieren dar a conocer estos materiales tan importantes para la salud de de la democracia mexicana“, finalizó.