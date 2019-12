Romero Hicks: "Hay que crear una 'Quinta Trasformación' en México"

Ciudad de México.- Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, mencionó que la denominada 'Cuarta Transformación' en México no está dando buenos resultados y sugirió crear una 'Quinta Transformación' en la nación mexicana.

México se encuentra ante un Estado fallido que no entiende que no entiende. La economía no crece, la seguridad no mejora y hay ocurrencias que resultan inviables en temas de infraestructura", mencionó el panista.