Romero Hicks exhorta y reta AMLO que emprenda acción en el caso de BC

Ciudad de México.- El Senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, exhorta y reta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a que emprenda la acción de inconstitucionalidad en el caso de Baja California.

López Obrador, dijo este miércoles que prefiere no opinar sobre la aprobación por parte del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba", comentó.