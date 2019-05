Romo aclara que no renunció: Es totalmente falso, ni se me ha ocurrido"

Ciudad de México.- El jefe de la Oficina, Alfonso Romo, negó que haya presentado su renuncia a Andrés Manuel López Obrador.

Es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla”, afirmó.

Responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país me motiva y me reta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió eso”, destacó.