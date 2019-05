Romo sobre economía de México: "No veo ninguna recesión por nada"

Ciudad de México. - Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, aseguró que en el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador no habrá recesión, a pesar de las cifras que dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No veo ninguna recesión por nada, cero. Les apuesto 20 a uno que no va a haber recesión, o 100 a uno ¿quién me la toma?", aseguró.