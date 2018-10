Rosario Robles: Que me investiguen, no voy a huir ni a esconderme

Ciudad de México.- Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que una vez que termine este sexenio seguirá en México, no se esconderá, ni huirá.

“Me quedo en México, me iré unos días de vacaciones. No me voy a esconder. Me comprometí con las comunidades a regresar como Rosario Robles a seguir ayudando, desde la trinchera que sea seguiré luchando por lo que creo”, indicó.

Entrevistada en Radio Fórmula, Robles aseguró estar muy tranquila, por lo que no piensa huir del país.

“Tengo las manos limpias, no tengo mas allá de lo que es mi patrimonio, la cuenta bancaria en donde me depositan. No hay una sola imagen que exprese que tengo algo más que mi casa que tengo desde hace 23 años”, aseguró.

Respecto a las acusaciones que los diputados hicieron ayer durante su comparecencia y sobre los presuntos desvíos en La Estafa Maestra, Robles pidió a los legisladores que si tienen pruebas vayan al Ministerio Público a presentar su denuncia.

“No hay un solo vínculo que relacionen a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o a mi con esa empresas”, reiteró.

Admitió que la Oficialía Mayor no fue la única que hizo los convenios con las universidades, hay otras áreas que hicieron sus convenios. “Hay unidades ejecutoras de gastos, o veo convenios o soy la secretaria no puedes revisar todo, no te da”, declaró la actual titular de la Sedatu.

“Si hay alguien con pruebas en la mano que denuncie y que se le castigue con la ley, yo estoy abierta a cualquier investigación”, declaró.