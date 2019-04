¿Sabes dónde venden la gasolina Magna más cara de la República mexicana?

Ciudad de México.- Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, informó que en Fresnillo, Zacatecas, se vende la gasolina magna con precio más alto.

El titular de la Profeco, destacó que la gasolina Magna se da más cara en la estación de servicio de la comunidad de San José, perteneciente al municipio de Fresnillo, Zacatecas, en donde se expende el litro a 23.82 pesos, con un indicador de ganancia de 4.79 pesos.

Añadió que la gasolinera que ocupó el primer lugar se encuentra en el municipio de Candelaria, en Campeche.

La gasolina Premium, tres gasolineras en el municipio de Ahome, Sinaloa, ocuparon el primer lugar entre las diez más caras. Una de ellas es Moratines, la segunda es Costa Cálida y la tercera Isabal 3, con un indicador de ganancia de 4.01 pesos.

En cuanto a las gasolineras más baratas, respecto a la gasolina Premium, el primer lugar lo ocuparon el Servicio Escoserra del Libramiento, en Mazatlán Sinaloa, y el Servicio Regio Doce, en Macuspana, Tabasco.

Añadió Sheffield Padilla, que con lo correspondiente al diésel, la gasolinera Moratines, en Ahome, Sinaloa, vuelve a aparecer como la más cara, con un margen de ganancia de 3.87 pesos. La más barata se encuentra Macuspana, Tabasco.

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador explicó que ya se definió que de las 12 mil 500 gasolineras que hay en el país se hará un sorteo semanal y se elegirá al uno por ciento, es decir 125 gasolineras, a las que se supervisará y revisará para conocer cuáles dan litros de a litro y cuáles no.

Adelantamos se va a aplicar la ley para que no hay fraude y no se afecte la economía popular, que no se afecta a los consumidores”, señaló.