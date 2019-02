Sánchez Cordero: "Es difícil entender el mensaje y la política de AMLO"

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó en la 101 Asamblea Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) donde manifestó que en ocasiones el mensaje y la política de Andrés Manuel López Obrador se vuelven difíciles de entender.

A veces es difícil entender el mensaje y la política de nuestro presidente, y es difícil entenderlo porque se tienen que desentrañar en muchas ocasiones el sentido de lo que nos está hablando. Como yo he estado desentrañando por muchos años, 25, el sentido de la ley, hoy desentraño el sentido de un mensaje y de una política pública ”.

Sánchez Cordero remarcó que la inversión y la generación de empleos dependen del sector privado, por lo que pidió apoyar el crecimiento económico y que sus beneficios se repartan mejor entre trabajadores y la sociedad.

La funcionaria aseguró que para el presidente no basta con cumplir requisitos, pues detrás de todas sus acciones se encuentra la búsqueda del bienestar social, lo cual es la prioridad de su Gobierno.

Ahí está su programa, el bienestar, el bienestar para el pueblo, la inclusión social, no solamente el ‘check list’, no solamente el dar muchísimos empleos, no solamente haber cumplido con otros requisitos, el tema más profundo de justicia social, se llama bienestar de nuestro pueblo”.