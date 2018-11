Sánchez Cordero: Legalización no convierte a narcos en empresarios

Ciudad de México.- La legalización del consumo, producción y comercialización de la mariguana no convertirá a los narcotraficantes mexicanos en nuevos empresarios de la industria del cannabis ni será una puerta a la impunidad de los delitos que han cometido al amparo de la prohibición, aseguraron Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, senadores de Morena que ayer formalizaron ante el pleno del Senado su propuesta.

“Es parte de la discusión que tenemos. La característica, condición y ubicación de dónde tendrán y dónde estarán los que manejaban todo este tipo de sustancias prohibidas o de droga prohibida hasta ahora. Una vez que se legalice en qué condiciones quedarán; eso es parte de lo que vamos a discutir, (pero) no se va a convertir en una puerta de impunidad a las grandes mafias o a los grandes capos”, explicó Ricardo Monreal.

A pregunta expresa, Sánchez Cordero señaló que “no están contemplados los grandes empresarios, está circunscrita a cooperativas que están de 150 máximo de socios y que pueden solicitar y obtener la licencia por parte del Estado. El Estado y este instituto seguramente vigilará quiénes son los integrantes de estas sociedades cooperativas.

“Los que no estén bajo la reglamentación, la regulación y control por parte del Estado, seguirán siendo criminales y seguirán siendo castigados penalmente”, manifestó.

Momentos antes, desde la tribuna, Sánchez Cordero explicó los detalles de la iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

“La presente iniciativa busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos mantiene en este estado de violencia. No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales, no queremos familias enlutadas”, dijo Olga Sánchez Cordero desde la tribuna.