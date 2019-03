"Se me lanzó bien machito", Clouthier sobre su 'pleito' con Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México.- El libro Juntos Hicimos Historia, escrito por la excoordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, ha causado revuelo, pues debido a las declaraciones ahí plasmadas, ha tenido algunos problemas. Tal es el caso del lío con el historiador Enrique Krauze, quien denunció a la también diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de difamación.

En dicho escrito, la legisladora indica que Fernando García Ramírez, ‘mano derecha de Enrique Krauze’, era el encargado de operar el sitio web Pejealeaks.org, cuya función era informar sobre la supuesta corrupción, el nepotismo y los conflictos de interés de López Obrador, su familia y sus colaboradores.

De acuerdo con Clouthier, el sitio habría sido comprado en Panamá; operado desde Los Ángeles, California, y tenía el cobijo monetario de empresarios mexicanos.

Sin embargo, en el libro, Clouthier no solo habla de terceros, pues también narró episodios personales durante la campaña presidencial, como la vez en que un estudiante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) le preguntó a la entonces coordinadora de campaña de AMLO por qué postulaban candidatos sin ningún carácter político, como eran el caso del Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa.

Tras la pregunta, la diputada enfatizó que si estos hombres no les gustaban podían votar fácilmente por López Obrador y que su sufragio para elegir gobernador fuera por quien mejor les pareciera.

Sin embargo, las palabras de Clouthier dejaron una pequeña riña, pues se ganó un fuerte regaño por parte de Yeidckol Polevnsky, y posteriormente una pelea con Blanco que terminaría en los golpes.

Semanas después de finalizar la elección, y AMLO ya como presidente del país, Tatiana cumplía funciones en ese momento como subsecretaria de Gobernación, cuando recibió un llamado telefónico donde le informaron que Cuauhtémoc quería mantener una reunión con ella.

La diputada llegó esa noche al restaurante en el que El Cuau la había citado, donde la estaban esperando seis hombres, los cuales le invitaron en varias ocasiones una copa. Tras la llegada de Blanco (dos horas después), este le dijo: ‘Yo no sé por qué pidió que no votaran por mí… Usted sabe que yo no necesitaba a Morena para ganar, yo gané con 52 por ciento’.

Se me lanzó con todo, bien machito, y todos los que habían estado muy monos conmigo se quedaron calladitos. En cuanto hizo una pausa le dije: ¿Ya terminó usted de desahogarse o necesita más tiempo? (…) Como no respondió, le seguí: Le voy a decir que a usted no lo conozco, ni en lo deportivo ni en lo político, así que no puedo hablar ni bien ni mal de usted… Jamás dije que no votaran por usted. Lo voy a poner en contexto…’, se lee en el libro de Clouthier.

Con información de La Neta Noticias.