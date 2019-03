Se prevén más recortes para las dependencias de gobierno

Ciudad de México.- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, revela que el gobierno de México analiza la posibilidad de realizar un nuevo recorte en sus plazas laborales, con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit primario.

Explica que si bien el país tiene una inercia que no se quiere perder y no se busca paralizar, al señalar que “hay una determinación a no incurrir en un déficit fiscal, pero no tengan duda, primero serán otras cosas que no cumplir este mandato, para bien o para mal esto se va hacer, en las últimas dos semanas se han pedido más recortes a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron gran parte de presupuesto y de la gente”.

El funcionario reitera que las rondas petroleras podrían retomarse en conjunto con la iniciativa privada.