Senado saca a la 'Ley Taibo' de la 'congeladora' para discutirla

Ciudad de México.- El Senado reanudará el jueves la discusión sobre la reforma a la Ley Federal de Paraestatales, conocida como ‘Ley Taibo’.

Los senadores priistas rechazaron totalmente el que se haga una ley a modo para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Por su parte, la senadora de Morena Malú Mícher indicó en entrevista que, ya que el autor se disculpó, no se le debe discriminar solo porque nació en España.

No tiene por qué haber un inconveniente, jamás discriminaré a nadie, él ofreció una disculpa, yo creo que hay que seguirle con el proceso parlamentario. No sé qué sucedió ayer ni por qué se presentó (al FCE) sin tener nombramiento, pero él tiene el derecho de presentarse y si no le dieron ninguna entrada ya se la darán con el nombramiento que seguramente le está otorgando el presidente”, comentó.