Senadora del PAN responde a amenazas de Morena; "no me podrán intimidar"

Ciudad de México.- Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional respondió a los legisladores de Morena, luego de ser amenazada por los mismos al insinuar que le retirarían de su cargo en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.

A mí no me podrán intimidar. No me voy a detener y seguiré acusando el fraude que se realizó en la elección de la licenciada Rosario Piedra. Soy una mujer de principios, apegada a la ley, a lo ético y a lo honorable", respondió.