¿Será que AMLO ya ha decidido tener personal de seguridad?

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en su conferencia de prensa matutina sobre si está considerando la posibilidad de tener guardias de seguridad.

Sé que hay riesgos pero estamos buscando actuar de manera responsable, que haya protección, pero que al mismo tiempo no me separen de la gente”, comentó.

López Obrador dijo que sabe que por la responsabilidad del cargo que posee debe ser cuidadoso, pero sigue indispuesto a tener que lidiar con el asunto de los guardias, además de que no quiere perder la cercanía que tiene con el pueblo.

Yo no siento, no percibo ninguna amenaza, de verdad creo que el que lucha por la verdad y la justicia no tiene nada que temer, pero tenemos que considerar la responsabilidad que tenemos, ya estamos viendo este asunto porque me lo están planteando frecuentemente, familiares, amigos, todos, tanto por el afecto personal como por la responsabilidad, el carácter de Estado que tiene la seguridad del presidente, eso lo tengo muy presente”.