Sergio Mayer responde a críticas: "Siempre he llevado la frente en alto"

Ciudad de México.- Sergio Mayer ha dado replica a sus detractores y luego de todas las burlas y memes que ha recibido en redes sociales tras convertirse en político, el actor decidió responder a quienes lo atacan en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre la crítica en redes sociales en entrevista para Sale el Sol, Mayer dijo:

Siempre la he tenido y siempre la voy a tener yo llevo 37 años de carrera y me podrán criticar por las cosas que puedo decir, por pifias, pero no hay nada que me avergüence, nada de lo que yo he hecho en mi vida me avergüenza, y no me interesa que me critiquen, no me interesa que se burlen, que sigan haciéndolo”.