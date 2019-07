TEPJF ordena al INE reabrir quejas contra AMLO por informe de 1 de julio

Ciudad de México.- De manera unánime la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reabrir el caso e investigar posibles irregularidades en que hubiera incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador por la emisión y difusión de su informe parcial del 1 de julio.

Antes del evento del presidente el PAN y PRD presentaron una queja ante el INE porque, desde su punto de vista, usar páginas y cuentas de redes sociales de la presidencia de México, así como la llamada “mañanera” para convocar al evento realizado el pasado 1 de julio en el Zócalo capitalino era ilegal.

El Tribunal desechó sus quejas, porque considerar que el evento tenía carácter de “rendición de cuentas”, no era un informe de gobierno oficial y no había vinculación alguna entre ese evento y Morena, el partido del presidente.

De igual forma el Tribunal revocó el desechamiento de otra queja del PAN en la que denunció al mandatario por uso indebido de recursos públicos y adquisición de tiempos en radio y televisión para la difusión de ese informe de actividades.

Sin discusión los magistrados dieron la razón a PAN y PRD pues la UTCE usó razonamientos de fondo para determinar que los hechos denunciados no eran violación en materia electoral, siendo que a esa Unidad y a la Comisión de Quejas corresponde realizar investigaciones, integrar expedientes y en su caso pronunciarse sobre medidas cautelares pero todo bajo un análisis preliminar, pues toca a la Sala Regional analizar de fondo los asuntos y determinar si hay o no violaciones legales.

La UTCE debió advertir que había "indicios de posibles infracciones como posible utilización de recursos públicos, probable propaganda personalizada y difusión del informe de labores fuera de los plazos previstos por la ley", estableció el TEPJF.

En cambio la UTCE del INE resolvió que el evento a realizarse en el zócalo era un ejercicio de rendición de cuentas, que no incidía en proceso electoral, que no era informe gubernamental ni propaganda gubernamental personalizada y que no había relación entre el evento y el partido Morena y esos son razonamientos de fondo que tocan analizar a la Sala Regional, se estableció en la sentencia.