Clouthier llama "cobarde" a Carlos Urzúa tras su renuncia a Hacienda

Ciudad de México.- La senadora Tatiana Clouthier cuestionó la decisión de Carlos Urzúa de abandonar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que sugirió que se trató, fundamentalmente, de una decisión cobarde.

Carlos Urzúa deja puntos a la imaginación creo que sí se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles”, señaló.

Clouthier durante la sesión de la comisión permanente en el Senado señaló que Urzúa tiene la obligación de aclarar y señalar a los culpables de su renuncia.

Pero no podemos por eso pensar que el país se va caer porque una persona toma lee decisión de irse y haga señalamientos de que le impusieron gente”, afirmó.

La senadora de Morena enfatizó la importancia de trabajar con personas que piensen de una manera diferente. Así como de trabajar eficazmente en equipo.

Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que ‘me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta’. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos y plurales para que todos aportemos”, dijo.