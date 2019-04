Tras comida con Slim, AMLO asegura que no hay relaciones incondicionales

Ciudad de México.- Con empresarios no debe haber relación incondicional, ni sumisión, pero sí una buena relación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal relató que hace una semana comió con el empresario Carlos Slim, pero aclaró que no coinciden en varios temas.

No debe de haber una relación incondicional (con empresarios). Debemos tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso está permitido, poder hablar con todos y hay diferencias de criterios y no lo vi como una agresión. Sí acaso una discrepancia, pero yo las tengo hasta el interior del gobierno", dijo.