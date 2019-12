Tras ser exhibido, 'El Bronco' responde a AMLO por tema de seguridad en México

Ciudad de México.- Después de cumplir con su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNS), Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', se pronunció con respecto de la inseguridad que azota al país.

El gobernador de Nuevo León fue acusado por el Gobierno Federal por ser uno de los gobernantes con mayor ausencia en las reuniones de seguridad que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El tema de seguridad no es un tema político y creo que el presidente lo politizó, porque nosotros no vamos a decirle las pifias que el comete. Nuevo León es un ejemplo en el tema de las mesas de seguridad y el hecho de que yo esté o no esté, no quiere decir que no funcione”, insistió el político.