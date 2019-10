Tribunal Electoral deja a Yeidckol Polevnsky fuera de la contienda

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral de la Federación informó que revocó la decisión tomada anteriormente por la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, donde se autorizaba a los dirigentes estatales y nacionales actuales poder reelegirse en sus puestos.

Morena realizó una modificación a sus estatutos el pasado año. Entre las reformas que cambió se encontraban los artículos 10 y 11 para las reglas de reelección de dirigentes y consejeros, por lo que la CNHJ emitió un criterio para determinar que dicha modificación aplicaba para los dirigentes y consejeros actuales.

No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, anunció de último momento que decidió revocar el criterio de la Comisión, por lo que solamente los dirigentes y consejeros que sean electos para el siguiente periodo podrán postularse para su reelección en el cargo, mientras que los actuales no. De esta manera, Yeidckol Polevnsky no podrá contender por la dirigencia nacional de Morena.