"Tuve un infarto, pero gracias a un especialista me salvé": AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita al estado de Chiapas y así lo publicó en su cuenta de Twitter:

Ahí aseguró que es necesario que existan médicos especialistas y medicamentos en las clínicas para salvar vidas, y relató que gracias a la atención de uno sobrevivió a un infarto:

Yo tuve un infarto y me salvé, porque a los 15 minutos llegué a un hospital y me intervinieron, pero esa especialización, esas intervenciones sólo en Tuxtla– si a alguien le da un infarto, aquí la doctora tiene capacidad, pero no tiene la medicina para que el enfermo pueda resistir dos, tres horas y llegar a Tuxtla ”.