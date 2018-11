(VIDEO) AMLO: "No vamos a endeudar al país ni aumentar impuestos"

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, informó que el presupuesto del próximo año alcanzará para cumplir con los compromisos de campaña.

En un video publicado en Facebook, el presidente electo aseguró que se mantendrá el equilibrio económico, además de descartar un incremento en la deuda pública, así como en impuestos y precios de los combustibles.

Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda Pública, no habrá déficit. No vamos a endeudar al país. No vamos a aumentar impuestos. No van a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios de los energéticos, solo se va a agregar el componente de inflación, pero no aumentará en términos reales el precio del gas, de la luz, del diesel, de las gasolinas”, dijo.