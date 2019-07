(VIDEO) Duarte revela impactantes declaraciones antes de su detención

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte está en el ojo del huracán, pues revela impactantes declaraciones en un video inédito antes de su captura donde se entrego por convenio con el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Declaraciones en el video:

En unos instantes más y de acuerdo al convenio establecido con el Gobierno Federal , seré detenido. Me entrego. Precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia", indicó.

Desde ahora les digo que si en el caso de que me obligaran a hacer alguna acusación o declaración en contra de persona alguna, llámense Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré", acotó.

No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia, mi familia llegó ayer a acompañarme y el acuerdo es precisamente que ellos podrán desarrollar su vida plenamente a partid de lo que ocurrirá en unos minutos más", señaló.