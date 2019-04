(VIDEO) Jesusa Rodríguez canta un corrido en defensa de los animales

Ciudad de México.- La polémica y ‘divertida’, senadora Jesusa Rodríguez subió un mensaje a sus redes sociales donde aparece cantando en contra de las corridas de toros y de otros espectáculos con animales y recuerda que las primeras se prohibieron en México en el siglo XIX.

La senadora hace una adaptación musical de un texto de Ignacio Ramírez “El Nigromante”, a quien señala como un gran legislador y constitucionalista.

Se debe abolir de la nación mexicana jaripeos, peleas de gallos, peleas de perros, acuarios, hipódromos, corridas de toros y todo espectáculo que denigren al animal y así evitar el gozo por el sufrimiento siga siendo un atavismo que no pueden superar, ¿por qué si fuimos tan valientes de sacudirnos a los gachupines no podemos acabar con el negocio de la crueldad?, como dijo El Nigromante no todo lo que vino de Europa fue bueno”, la canción de Jesusa Rodríguez.