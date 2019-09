VIDEO: Representantes políticos se pelan por declaraciones de Noroña

Ciudad de México.- Diputados del PAN y el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, casi llegan a los golpes, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En un principio, Fernández Noroña, desde la tribuna, protestó que durante la sesión pasada, la panista Annia Gómez Cárdenas, le había hecho señas obscenas.

Esto no terminó de gustar a Raúl García, que dese su lugar le llamó cobarde y porrista de asesinos.

Gerardo Fernández Noroña, respondió no ser cobarde y no estar dispuesto a los linchamientos públicos y no tolerará las agresiones panistas.

A mitad del pleno, hubo un enfrentamiento verbal entre Fernández Noroña y Raúl Gracia.

La diputada panista Annia Gómez, le recordó a Pedro Salmerón Sanginés y a Fernández Noroña, que son personas no gratas, por un comentario que hicieron al calificar como 'jóvenes valientes' a los asesinos de don Eugenio Garza Sada.

#VIDEO Este martes el diputado Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y legisladores panistas protagonizaron un intercambio de señalamientos en San Lázaro. pic.twitter.com/r3NbRuwpE9 — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 24, 2019