(VIDEO) Sergio Mayer: "Las niñitas estas pend..., todos se hacen pend..."

Ciudad de México.- Sergio Mayer, diputado de Morena, llamó "niñas pend…" a sus colaboradoras y le regaña a sus empleados, todo esto fue difundido en redes sociales, mediante un audio.

En la grabación se escucha a Mayer en una reunión en la que regaña, grita y azota la mesa, esto al parecer por un error cometido por su equipo de logística de un evento.

Según lo que se escucha, una joven le sugiere contratar a un chofer para evitar que la camioneta quede lejos de donde está él y así puedan repartir publicidad (Mayer Bretón reclama que, durante un recorrido en las calles, una señora le pidió un volante pero no lo tenía a la mano).



Incluso, la joven reconoce su error, que le gusta conducir para él, pero que no conoce la ciudad, a lo que el legislador responde que "ese no es su problema" porque en realidad nadie está haciendo su trabajo y no le entregan resultados.

Durante la discusión, una de sus colaboradoras le dice que hay gente que lo percibe como una persona enojada, a lo que el actor responde que no, que "la gente lo adora".

Las niñitas estas pend…, que están paradas viéndome cómo hablo, no las necesito que vengan a decir: ‘Es que está de malas'. ¡Cómo no quieren que esté de malas! ¡Claro que me enojo! Todos se hacen pend…s. Ya hay otras que son las mismas pend…", agrega.