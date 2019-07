Vicente Fox culpa al autocorrector por escribir la palabra 'Govierno'

Ciudad de México.- El exmandatario Vicente Fox Quesada, quien escribe en Twitter todos los días, fue viral por haber cometido un error por escribir incorrectamente la palabra Gobierno.

Esta es la publicación del expresidente donde cometió el error:

Por estas y más razones, en mi Govierno eliminamos la partida secreta y creamos la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion. Como que ahora para atrás. Corrupcion, Regresion Alto a la Deshonestidad valiente!! Que no nos engañen más!! https://t.co/3vkr2e0hHl

Pero fueron los usuarios de Twitter quienes se encargaron de recalcar su error y comenzaron a criticarlo.

Después el expresidente Vicente Fox retuito su error pero volvió a escribir mal del ahora presidente de México.

Ni hablar (falló el corrector) y de sonso no me fije y merezco la ^tunda", una disculpa. Pero a cambio la partida secreta de López está llena de mala intención, opacidad y corrupción. Eso si, mancha y ensucia y no tiene disculpa", manifestó.