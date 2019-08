Vicente Fox 'desacredita' a AMLO: "No hay presidente, no hay timonel"

Ciudad de México.- El expresidente Vicente Fox, compartió un video donde el coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks cuestionó al mandatario Andrés Manuel López Obrador donde “no piensa, no lee, no escucha, pero como regaña, me siento defraudado”.

El exmandatario Vicente Fox, mediante su cuenta de Twitter arremetió contra López Obrador por no dirigir al país de la mejor manera.

Relación de nuevos hechos, sobre el desorden y engaños reiterados, de este Gobierno. No es para tomarlo a la ligera. No hay presidente, no hay timonel, navegamos a la deriva con grandes riesgos de naufragar", escribió.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 7, 2019