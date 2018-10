Vicente Fox explica el por qué pide cancelar la invitación a Maduro

Ciudadad de México.- Vicente Fox Quesada, expresidente de México, se sumó a la ola de críticas por la invitación que el equipo del próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador hizo a Nicolás Maduro a su asunción, el 1 de diciembre.

El fin de semana, luego que el equipo de López Obrador hiciera público que el presidente de Venezuela había confirmado su asistencia, la etiqueta 'Maduro No Eres Bienvenido' a través de la cual miles de internautas expresaron su inconformidad exploto en redes.

Ante las críticas, Marcelo Ebrard Casaubón, propuesto como el próximo canciller, recordó que en su momento, los derechistas Vicente Fox y Felipe Calderón invitaron a México al fallecido exmandatario venezolano Hugo Chávez a sus respectivas ceremonias de asunción.

Cuestionado sobre las declaraciones del próximo canciller, Fox Quesada se sumó a quienes criticaron a López Obrador por la invitación.

Reconoció que en algún momento se reunió con el antecesor de Maduro Moros, pero porque entonces el gobierno de Venezuela no era señalado por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Porque el presidente Chávez no había enseñado las uñas en aquél entonces, no había matado gente, no había llevado presos políticos a la cárcel, no había sacrificado a la juventud venezolana, no había matado al pueblo todavía con el disfraz democrático con ese engaño con el que se trepan al poder, un Chávez que parecía todo democrático y a todo el mundo convenció con alegría, claro que lo invité, claro que estuvo aquí después le salió la dictadura desde su DNA, desde su fondo", afirmó.