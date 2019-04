Votación de la Reforma Educativa es pospuesta en la Cámara de diputados

Ciudad de México.- Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena indicó que se retrasó la discusión de Reforma Educativa, que estaba prevista realizarse esta tarde en la Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.

La prorroga se realizará mañana en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

No vamos a subir al Pleno para su discusión y votación de la Reforma Educativa hasta que no tengamos un acuerdo, hasta que no se agoten las mesas del diálogo tanto con los maestros como con los distintos grupos parlamentarios; por lo tanto, los maestros saben perfectamente que nosotros tenemos que continuar los trabajos de la Cámara”, señaló.