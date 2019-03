Yeidckol Polevnsky: "Son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado"

Ciudad de México. - Yeidckol Polevnsky, reconoció que se les han infiltrado ‘sabandijas’ que de manera mezquina están desatando los demonios y solo buscan el poder, incluso, la han descalificado ‘pero prefiere que sigan ladrando’.

La dirigente de Morena advirtió que "son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo".

Durante una reunión con mujeres morenistas, la lider mencionó que son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa, porque están pensando que el partido tiene mucho dinero.

Polevnsky dijo que la pugna por el control del instituto político se da en el contexto de las elecciones locales que habrá este año en diversos estados.

Cuando vienen los procesos electorales, los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir aunque no le toque, no son miembros del CEN, no les toca hacer la política electoral, pero se meten y dan lata, y mucha", expresó.